В ЛНР пояснили предложение вернуть республику в состав Украины

Условий для вхождения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в состав Украины в настоящий момент нет. Об этом в эфире ГТРК ЛНР заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, видео интервью доступно на YouTube. Ранее чиновник сообщил о готовности Луганска вернуться под контроль Киева.

«Действительно, в минских документах написано именно так — договорные отношения с Киевом. Соглашения предполагают именно такой вариант. Мы на себя обязательства взяли, мы от них не отказываемся! Но дает нам Украина такую возможность? Нет, не дает. На деле мы имеем экономическую, транспортную, энергетическую, водную блокаду», — сказал Дейнего.

Он добавил, что не имеет полномочий определять внешнюю политику ЛНР. По его словам, такие полномочия есть только у главы республики Игоря Плотницкого. «У меня есть только право представлять позицию на минских переговорах», — подчеркнул глава МИД.

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8 ноября Дейнего объявил, что ЛНР готова вернуться в состав Украины. По его словам, именно этого требует мировое сообщество, а противостоять ему у Луганска нет возможности. Чиновник также сообщил, что республика согласна по требованию Киева сменить название. Позже Плотницкий опроверг эти заявления. «Я всегда говорил, что, кроме как пути в Россию, у нас другого пути нет», — подчеркнул глава ЛНР.

Минские соглашения — комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины — были подписаны в феврале 2015 года. Договоренностями предусмотрено установление Киевом контроля за участком российско-украинской границы только после проведения в Донбассе местных выборов, всеобъемлющего политического урегулирования, проведения на Украине согласованной с представителями региона конституционной реформы, предоставления Донбассу особого статуса. Киев отказывается выполнять взятые на себя обязательства.