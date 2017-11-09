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В ДНР вслед за ЛНР рассказали о возможности возвращения в состав Украины

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Денис Пушилин
Денис Пушилин

Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что не существует варианта, при котором Донбасс вернется в состав Украины. Об этом он сказал в комментарии министерству информации ДНР, видео выступления доступно на YouTube. Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего сообщил, что Луганск готов к возвращению под контроль Киева.

«На данный момент я не могу себе представить, чтобы кто-то из жителей ДНР и ЛНР или же руководителей, которым на Украине грозит как минимум пожизненное наказание, просился обратно. Мы видим, что уже не только не существует такой возможности, а ситуация еще и ухудшается — Донбасс становится все дальше и дальше от Украины», — заявил Пушилин.

Он добавил, что Киев не выполняет ни один пункт минских соглашений. «Я не вижу никаких предпосылок, чтобы можно было говорить в этом контексте. Владислав Николаевич [Дейнего] рассуждал, как это могло бы быть, но к практической составляющей это не имеет никакого отношения, поэтому переживать не стоит. Донбасс на данный момент уже настолько далек от Украины, что рассуждать даже теоретически становится неприемлемым», — сказал представитель ДНР.

8 ноября исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что республика должна вернуться в состав Украины. По его словам, именно этого требует мировое сообщество, а противостоять ему у Луганска нет возможности.

Противостояние в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале «антитеррористической операции» для подавления протестов жителей востока страны, где были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.

Предыстория: В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины
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