В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины

Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что она должна вернуться в состав Украины. По его словам, полного разрыва с Киевом не потерпит мировое сообщество. Об этом он сказал в эфире ГТРК ЛНР, видео доступно на YouTube (с 6-й минуты).

«В рамках минских соглашений мы приняли на себя определенные обязательства. Всю логику процесса нужно выстраивать исходя из того, что территории ЛНР и ДНР должны иметь полную самостоятельность в рамках государства Украина. Нам надо выйти на этот уровень взаимодействия с Киевом для того, чтобы получить признание европейское, признание мировое, мы должны идти по этому пути», — сказал Дейнего.

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Ведущий отметил, что жители республики будут категорически против такого развития событий. «Другого механизма на сегодня не существует, мы не можем сейчас противостоять мировому сообществу. Мировое сообщество не приемлет таких выпадов и, соответственно, будет применять в том числе и силовые методы, чтобы прекратить такой образ действий», — сказал Дейнего.

17 мая глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что возвращение республики в состав Украины возможно, однако для этого нынешняя власть в Киеве должна уйти.

Противостояние в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале «антитеррористической операции» для подавления протестов жителей востока страны, где были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.