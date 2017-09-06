Глава ЛНР назвал условия ввода миротворцев в Донбасс

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что введение в Донбасс миротворцев ООН будет возможно только после прекращения огня и отведения украинских войск и вооружения от линии разграничения. Заявление опубликовано на сайте главы ЛНР.

«По вине украинской стороны разведение сил на линии разграничения срывалось более семидесяти раз. Украина неоднократно нарушала режим тишины, продолжая вести огонь по городам республики, подвергая смертельной угрозе мирное население, а самое главное — наших детей. Необходимо убедиться в том, что Украина готова выполнить хотя бы одно взятое на себя обязательство», — отметил Плотницкий.

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5 сентября президент России Владимир Путин поручил МИД страны внести резолюцию в СБ ООН. Как отмечалось, миротворцы в Донбассе позволили бы обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ. В Киеве заявили, что это поможет восстановить мир в регионе, однако выступили против присутствия россиян в составе ооновских сил. При этом постпред Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что Киев может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе или согласится на российский проект при условии его корректировки с учетом пожеланий Украины.

Министр иностранных дел Германии Зигман Габриэль, в свою очередь, счел введение миротворческого контингента потенциальным шагом к отмене антироссийских санкций.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.