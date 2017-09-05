Берлин счел введение миротворцев в Донбасс шагом к отмене санкций против России

Размещение миротворцев ООН на линии соприкосновения сторон в Донбассе может способствовать отмене антироссийских санкций. Об этом во вторник, 5 сентября, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в эфире телеканала N-TV. Его слова приводит ТАСС.

«Если бы у нас получилось с "голубыми касками", то это стало бы первым значительным шагом к отмене ограничительных мер против Москвы», — сообщил глава немецкого МИД. Он отметил, что в этом случае мог бы начаться «новый этап политики разрядки» с Россией.

Ранее 5 сентября президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел страны внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев международной организации на линии соприкосновения в Донбассе. По словам российского лидера, это необходимо для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

При этом Путин отметил, что размещение «голубых касок» возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями самопровозглашенных республик Донбасса.