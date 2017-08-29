Бывший СССР
 

Украина впервые официально назовет Россию «страной-агрессором»

Перейти в «Мою Ленту»

Верховная рада Украины готовит законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия впервые будет названа «страной-агрессором». Об этом Пятому каналу рассказала представитель президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко.

По ее словам, такое определение даст Украине «право на самооборону», и позволит не нести ответственность за происходящее в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, которые Киев считает террористическими организациями. Луценко отметила, что законопроект, по которому Украина провела консультации со странами «нормандской четверки», «на 99,9 процентов готов к внесению и регистрации в парламенте».

24 августа заместитель министра Украины по делам беженцев Юрий Грымчак пообещал, что в 2018 году Киев вернет контроль над территориями ДНР и ЛНР. В Киеве регулярно делают заявления о скором восстановлении контроля над Донбассом. В частности, в июле об этом говорил президент Украины Петр Порошенко.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. В Киеве регулярно обвиняют Москву в агрессивных действия, при этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России против Украины. В Москве отвергают обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО РЕІНТЕГРАЦІЮ ОРДЛО НА 99,9% ГОТОВИЙ ДО ВНЕСЕННЯ І РЕЄСТРАЦІЇ У ВР
На Украине рассказали о рассматривающих дела бойцов ВСУ «судьях-сепаратистах»
Киев обвинил ополченцев в использовании тактики выжженной земли
В Киеве открыли памятник с вонзенным в карту России мечом
Последние новости
КНДР запустила ракету в сторону Японии
«Яндекс.Карты» удалили Сахалин после запуска ракеты в КНДР
Финал сезона Игры престолов установил новый рекорд по просмотрам
Трамп рассказал о твердой вере в улучшение отношений с Россией
В сети посмеялись над «промазавшей» по Японии Северной Кореей
Глава UFC призвал бойцов MMA отказаться от поединков с боксерами
Раскрыта причина «эпидемии» массовых убийств в средневековой Европе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0127 августа

Прости, Аллах

Таджикская полиция отлавливает влюбленных и бреет бороды
17:3228 августа

Порошенко оказался одним из крупнейших собственников Украины

19:4328 августа

В белорусской деревне пожаловались на нашествие российских медведей

15:0528 августа

В Риге предрекли попытки «прощупать» оборону Латвии в ходе учений «Запад-2017»

Бывший СССР00:0215 августа

Правые со стволами

Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
19:5825 августа

Охранники Порошенко обыскали украинских военных перед парадом в Киеве

15:5328 августа

Двух депутатов парламента ЛНР убили в Луганске

12:1228 августа

Российский актер рассказал о кайфе от войны на стороне Украины в Донбассе

Бывший СССР00:0525 августа

Здравствуй, девочка — секонд-хэнд

Какие странные инициативы выдвигают украинские политики
15:1224 августа

Глава Пентагона пообещал ходатайствовать о поставках Киеву летального оружия

13:3528 августа

На Украине рассказали о рассматривающих дела бойцов ВСУ «судьях-сепаратистах»

10:1028 августа

СМИ опровергли ужесточение порядка въезда россиян на Украину

Россия
«Сталбыть, сожгли нас...»
Кому выгоден ростовский пожар и кто за него ответит — репортаж «Ленты.ру»
Пойманная в Москве на проституции сотрудница МВД находилась в декрете
ЦИК предложил повысить зарплату членам избиркома
Студентку МИФИ изнасиловали в Москве и подвезли до общежития
Муфтий Москвы поддержал перенос линеек в школах из-за Курбан-Байрама
Пьяная москвичка с грудным ребенком избила полицейского
Воспитанница самарского детского сада попала в реанимацию после отравления
Все материалы
Мир
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Первая кровь
Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
Немецкие ультраправые посоветовали Трампу поменьше писать в Twitter
ООН обвинила Австрию в нелюбви к беженцам
Украина оказалась вне приоритетов внешней политики Евросоюза
Финляндия запретила заход «Крузенштерна» в свой порт
Все материалы
Бывший СССР
Прости, Аллах
Таджикская полиция отлавливает влюбленных и бреет бороды
Порошенко оказался одним из крупнейших собственников Украины
В белорусской деревне пожаловались на нашествие российских медведей
В Риге предрекли попытки «прощупать» оборону Латвии в ходе учений «Запад-2017»
Двух депутатов парламента ЛНР убили в Луганске
Российский актер рассказал о кайфе от войны на стороне Украины в Донбассе
На Украине рассказали о рассматривающих дела бойцов ВСУ «судьях-сепаратистах»
Все материалы
Финансы
Золото войны
Немцы экстренно возвращают богатства на родину
Минэкономразвития поведало об охлаждении экономической активности в России
Регистрация недвижимости стала самой популярной услугой в МФЦ Бинбанка
Объем кредитования в России подскочил на четверть
В Минфине выступили против дорогой водки
«Дыра» в капитале российских банков выросла до двух триллионов рублей
Индия первой в мире запустила торги фьючерсами на алмазы
Все материалы
Бизнес
Форменное безобразие
Собрать ребенка в школу становится все дороже
Купить президента
Чиновников соблазняют чемоданами денег, алмазами и танцовщицами
Объект особого значения
Тамань станет одним из крупнейших портов на Черном море
АФК «Система» снова объявила о техническом дефолте
Группа «Сафмар» выставила на продажу недвижимости на 23 миллиарда рублей
ЕК ввела обязательное тестирование экологичности машин в дорожных условиях
«Газпром» оспорил в Верховном суде Украины штраф на 6,7 миллиарда долларов
Все материалы
Силовые структуры
Помять и простить
Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Минобороны сообщило о переброске под Дейр-эз-Зор крупных сил ИГ с бронетехникой
В Тульской области мужчина зарубил приятеля саперной лопатой за плохой ремонт
Опубликовано видео убийства чеченского депутата Асхабова
Фигуранта «дела реставраторов» осудили условно и снова задержали
Все материалы
Наука и техника
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Вилкой в глаз
Что творят с японскими мафиози в тюрьме: обзор Yakuza Kiwami
Ученые МГУ почистили канализацию
Обнаружен скелет «рыбоящера» с зародышем внутри
Показаны карты для Half-Life 3
В мумии нашли смертоносных паразитов
Все материалы
Спорт
Наелась славы
Что заставило олимпийскую чемпионку Сочи Юлию Липницкую уйти из спорта в 19 лет
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Вынос тела
Флойд Мэйуэзер превратил поединок с Конором Макгрегором в избиение
Дисквалифицированному за допинг Зарипову разрешили выступать в НХЛ
Глава UFC призвал бойцов MMA отказаться от поединков с боксерами
Глава судейского комитета РФС ответил на предложение Гинера уйти в отставку
Тренер Плющенко Мишин допустил возвращение Липницкой на лед
Все материалы
Культура
Кадр из фильма «Мстители»«Комиксы — как Библия: все знают, но мало кто прочел»
Почему их любят смотреть в кино, но редко держат на книжных полках
Блондинка в черном ботинке
Умерла актриса Мирей Дарк
Кожу на лицо натянул
Умер создатель «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер
На фестивале в Рединге 17-летнего юношу настигла «необъяснимая смерть»
«Диджей кайфоломит»
Полиция у клуба заставляет снять штаны и ищет наркотики под половыми органами
Говорухин раздумал заканчивать карьеру в кино
Вышел первый эпизод сериала об «Игре престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Очень темные дела
Кто зарабатывает миллиарды на наркоторговле в Tor
Даркнет здорового человека
В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
Google сломал интернет в Японии
Фото сидящих по пояс в воде стариков вынудило спасателей примчаться на вертолете
Дуэт американских блогеров публично лишил себя потомства
В детской игре из «Макдоналдс» обнаружили голую соблазнительницу
Джона Сноу и Дейенерис превратили в героев «Служебного романа»
Все материалы
Ценности
Зима близко
Как не умереть с тоски в ожидании нового сезона «Игры престолов»
Пошла по горам
Смелая девушка штурмует Кавказ
Шведки любят съем
Тайный архив рекламных фотографий Volvo
Supreme и Dr. Martens украсили ботинки «Священными сердцами»
«Огненные» угги оценили в 1195 долларов
Chanel призвала расширить горизонты при помощи косметики
Сутенер октагона
Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге
Все материалы
Путешествия
Вид на церковь Троицы Живоначальной в городе Тотьме (Вологодская область) через реку Сухону Тотьма великая
В русской провинции живут потомки покорителей Америки
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Пропавший на Алтае литовский турист найден мертвым
Кусавшийся пассажир вынудил пилотов посадить самолет
Российский турист умер на турецком курорте
Спрос на перелеты из России в страны ближнего зарубежья вырос вдвое
Таможенники парижского аэропорта нашли живого питона в багаже туриста из Гвинеи
Все материалы
Из жизни
Питер МэдсенКонцы в воду
Мог ли датский Илон Маск убить и расчленить журналистку на личной подлодке
«Латекс меня успокаивает»
О чем мечтают русские мужики-мазохисты
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
Австралийские футболисты опечалили маленького болельщика
Техасец голыми руками поймал рыбу в затопленном после урагана доме
Ястреб спрятался от урагана «Харви» в такси и отказался улетать
Медсестра из Шотландии несколько раз травила свою собаку ради внимания
Все материалы
Вот он: микроавтобус мечты
Забытые концепт-кары: потрясающий GMC L'Universelle из 1955 года
Самые популярные подержанные внедорожники
Какие кроссоверы и внедорожники лучше всего продаются на вторичке
Конкуренты Mazda CX-9: кто и почем
8 кроссоверов, с которыми придется соперничать самой большой «Мазде»
Гражданские машины, вдруг ставшие военными
Семь настоящих вояк на базе обычных грузовиков, пикапов и внедорожников
Японцы установили в Rolls-Royce турбомотор «Тойоты»
Появились первые фотографии нового BMW X4
В Сети раскрыли новый Porsche Cayenne
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы