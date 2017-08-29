Украина впервые официально назовет Россию «страной-агрессором»

Верховная рада Украины готовит законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия впервые будет названа «страной-агрессором». Об этом Пятому каналу рассказала представитель президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко.

По ее словам, такое определение даст Украине «право на самооборону», и позволит не нести ответственность за происходящее в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, которые Киев считает террористическими организациями. Луценко отметила, что законопроект, по которому Украина провела консультации со странами «нормандской четверки», «на 99,9 процентов готов к внесению и регистрации в парламенте».

24 августа заместитель министра Украины по делам беженцев Юрий Грымчак пообещал, что в 2018 году Киев вернет контроль над территориями ДНР и ЛНР. В Киеве регулярно делают заявления о скором восстановлении контроля над Донбассом. В частности, в июле об этом говорил президент Украины Петр Порошенко.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. В Киеве регулярно обвиняют Москву в агрессивных действия, при этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России против Украины. В Москве отвергают обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.