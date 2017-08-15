В Киеве открыли памятник с вонзенным в карту России мечом

В Киеве 15 августа открыли памятник участникам антитеррористической операции в Донбассе (АТО, так украинские власти называют боевые действия на юго-востоке страны). Об этом сообщает 5 канал.

Монумент высотой 2,5 метра изготовлен из гранита. Он выглядит как большой меч с гербом Украины, вонзенный в плиту, на которую нанесена карта России. На постаменте изображен ангел-хранитель с раскрашенными в цвета украинского флага крыльями.

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Памятник обошелся в 120 тысяч гривен (около 280 тысяч рублей). Деньги собрали волонтеры и участники АТО.

По данным украинского Генштаба, с начала боевых действий в Донбассе в противостоянии с ополченцами погибли 2307 военнослужащих, более восьми тысяч ранены. Небоевые потери составили почти 900 человек.

В Киеве регулярно обвиняют Россию в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии РФ против Украины. В Москве отвергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.