В Тернополе украли флаги с аллеи героев АТО

В Тернополе задержан мужчина, который украл флаги с аллеи «героев АТО» (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе). Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Тернопольской области.

Мужчина был задержан по заявлению о краже денег у жителя Тернополя. Про досмотре в сумке подозреваемого нашли флаг, похищенный с аллеи героев АТО. Как отмечает «Страна», два флага с мемориала были сняты в течение недели с 9 по 16 июля. «Логического объяснения позорному поступку — краже флагов [подозреваемый] найти так и не сумел», — говорится в сообщении полиции. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

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В мае в Киеве неизвестные украли бюст с могилы одного из основоположников украинского национализма Николая Михновского.

В марте в Харькове неизвестные разорвали мемориальный плакат с фотографиями погибших участников АТО. Ранее в том же месяце сообщалось, что в Киеве неизвестные в третий раз облили краской памятник украинским военнослужащим, погибшим в Донбассе.