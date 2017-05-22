В Киеве неизвестные похитили бюст отца-основателя украинского национализма

В Киеве на Байковом кладбище неизвестные украли бюст с могилы одного из основоположников украинского национализма Николая Михновского. Об этом в понедельник, 22 мая, на своей странице в Facebook сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

В комментариях к публикации Вятрович написал, что намерен обратиться в полицию по факту вандализма.

3 мая сообщалось, что в Черниговской области Украины похитили памятник советскому актеру Марку Бернесу.

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В конце марта в центре Киева вандалы отпилили и украли трость, являющуюся частью памятника Паниковскому — персонажу произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок». Ранее в том же месяце неизвестные оставили без ноги конную статую красного командира Николая Щорса, установленную на улице Тараса Шевченко в украинской столице.

Николай Михновский — украинский адвокат, политический и общественный деятель, один из лидеров украинского национального движения конца XIX — начала XX века, сторонник идеи государственной независимости Украины.