Бывший СССР
 

В Киеве неизвестные вновь оставили памятник Паниковскому без трости

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В столице Украины вандалы отпилили и украли трость, являющуюся частью памятника Михаилу Паниковскому — персонажу произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок». Об этом в среду, 29 марта, сообщает «Вечерний Киев».

Скульптура стоит в сквере в центре Киева недалеко от пересечения Крещатика и Прорезной улицы. Отмечается, что, по сюжету романа, именно в этих местах бродяжничал «великий слепой».

Как сообщает телеканал «112 Украина», выполненную из меди трость Паниковского до этого воровали несколько раз с целью продажи цветного металла. После очередной пропажи элемента памятника киевские власти обсуждали вариант установки деревянного аксессуара вместо медного.

21 марта сообщалось, что вандалы оторвали лошадиную ногу у конной статуи красного командира Николая Щорса, установленной на улице Тараса Шевченко в центре Киева. По информации столичной полиции, на место происшествия выезжали стражи порядка, которые «запечатлели отсутствие передней ноги у лошади и надписи на памятнике».

В середине марта Киевсовет разрешил демонтаж памятника Щорсу. Ради сохранения статуи, постоянно подвергающейся актам вандализма, ее предлагается перенести в Музей монументальной пропаганды СССР.

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