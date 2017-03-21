Конную статую Щорса в Киеве оставили без ноги

Вандалы оторвали лошадиную ногу у конной статуи красного командира Николая Щорса, установленной на улице Тараса Шевченко в центре Киева. Об этом во вторник, 21 марта, сообщается на сайте столичного главка полиции.

С заявлением о произошедшем в правоохранительные органы обратилась местная жительница. «На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, которая запечатлела отсутствие передней ноги у лошади и надписи на памятнике», — отметили в ведомстве.

Там также добавили, что сейчас решается вопрос о «правовой квалификации события», ведется розыск злоумышленников.

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15 марта члены постоянной комиссии Киевского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики разрешили демонтаж памятника Щорсу. Ради сохранения статуи, постоянно подвергающейся актам вандализма, ее предлагается перенести в Музей монументальной пропаганды СССР.

25 августа прошлого года власти украинской столицы пообещали до октября демонтировать памятник. За день до этого, в День независимости Украины, активисты собирались уничтожить монумент. В связи с этим его замаскировали, оградив строительными лесами и завесив желто-голубым флагом.

Памятник Николаю Щорсу, расположенный на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры (бывшая улица Коминтерна), открыт в апреле 1954 года. Конная статуя красного командира высотой 13,8 метра установлена на гранитном постаменте высотой 6,5 метра. Вверху постамент декорирован карнизом и фризом с барельефами с изображениями эпизодов Гражданской войны на Украине.

Монумент подпадает под закон о декоммунизации, действующий в республике с мая 2015 года.