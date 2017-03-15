Киевские власти разрешили демонтаж памятника Щорсу

Члены постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики разрешили демонтаж памятника красному командиру Николаю Щорсу, установленного в центре украинской столицы. Об этом в среду, 15 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Депутаты обратились в Министерство культуры Украины с просьбой внести предложение по переносу статуи на рассмотрение правительства. «Мы должны, как ответственные лица, сохранить уникальный памятник монументального искусства», — заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Он отметил, что статуя часто становится объектом вандализма радикально настроенных активистов, которые уже пытались демонтировать его самостоятельно. «Но мы должны все сделать исключительно в правовом поле», — подчеркнул чиновник. Он добавил, что памятник будет целесообразно разместить в Музее монументальной пропаганды СССР.

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В конце августа 2016 года киевские власти пообещали до октября демонтировать памятник Щорсу. Мэрия определила срок сноса монумента, чтобы уберечь его от разрушения националистами.

24 августа, в День независимости Украины, активисты собирались уничтожить памятник красному командиру. Накануне вечером скульптуру комдива замаскировали, оградив строительными лесами и завесив желто-голубым флагом.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской ССР и других советских республик. Еще до его принятия радикалы сразу после смены власти в Киеве приступили к массовому самовольному демонтажу памятников вождю пролетариата Владимиру Ленину и другим коммунистическим деятелям.