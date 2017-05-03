На Украине украли памятник Марку Бернесу

В Черниговской области Украины украли памятник советскому актеру Марку Бернесу. Об этом в среду, 3 мая, сообщает на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Андрей Лозовой.

«Ничего святого. В Нежине на Черниговщине украли... памятник Марку Бернесу в Графском парке. Кто не знает, Бернес родился в Нежине (...). Его украли, вероятно, на металл», — написал парламентарий.

Лозовой обратился к полиции с требованием «активизировать все усилия, чтобы найти максимально оперативно памятник, пока его не уничтожили».

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В августе 2016-го в селе Шевченково Черкасской области, где родился поэт Тарас Шевченко, неизвестные похитили бронзовый памятник классику украинской литературы.