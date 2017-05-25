Офис ассоциации инвалидов АТО в Николаеве забросали коктейлями Молотова

В Николаеве неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью офис «Украинской ассоциации инвалидов АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе)». Об этом в четверг, 25 мая, сообщил на своей странице в Facebook директор Николаевского «Центра производственной практики инвалидов АТО» Илья Шполянский.

«Ночью пытались поджечь наш офис коктейлями Молотова», — написал волонтер. По его словам, две брошенные бутылки не достигли цели, потому что разбились во время поджигания, а третья — потухла в полете. «Господь нас бережет! Но кому-то невыгоден мир в нашем городе», — отметил Шполянский.

20 марта в Харькове неизвестные разорвали мемориальный плакат с фотографиями погибших участников АТО. Сообщалось, что плакат около года назад изготовили местные волонтеры. Он был размещен в центре города на площади Свободы.

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Ранее в том же месяце в Киеве неизвестные вновь облили краской памятник украинским военнослужащим, погибшим в Донбассе. «Вандалами уже в третий раз поврежден памятный знак героям Голосеевского района, которые погибли во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины», — отметили в районном коммунальном предприятии.

В январе в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные сожгли украинский флаг у стелы «героев АТО». Мемориал также подвергся осквернению повторно.

Вооруженное противостояние в Донбассе началось весной 2014-го после того, как Киев начал силовое подавление выступлений в Донецкой и Луганской областях.

