Ангела-хранителя с памятника участникам АТО срисовали с персонажа Diablo

Ангел-хранитель с крыльями в цветах украинского флага, изображенный на открытом в Киеве памятнике участникам силовой операции в Донбассе, скопирован с архангела Тираэля — персонажа серии игр Diablo. Внимание на это обратили пользователи Twitter.

В то же время опрошенный «Лентой.ру» эксперт полагает, что постер, который лег в основу изображения на памятнике, скорее всего, является творчеством фанатов, либо неким концепт-артом. По его словам, крылья персонажа не похожи на каноничные, хотя доспехи имеют некое сходство с оригиналом.

Памятник, посвященный участникам антитеррористической операции в Донбассе (АТО, так украинские власти называют боевые действия на юго-востоке страны), был открыт в Киеве 15 августа. Монумент высотой 2,5 метра изготовлен из гранита. Он выглядит как большой меч, вонзенный в плиту, на которую нанесена карта России. На постаменте изображен вооруженный мечом ангел-хранитель с раскрашенными в цвета украинского флага крыльями и щитом в виде герба Украины.