Основатель украинского волонтерского фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега заявил, что военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершивших преступления в Донбассе, судят судьи — сторонники самопровозглашенных республик. Об этом он сказал в опубликованном в понедельник, 28 августа, интервью «Апострофу».

«Наших военных и в дальнейшем будут судить, простите меня, сепары (так в Киеве называют сторонников ополченцев или федерализации страны — прим. «Ленты.ру»). Наших военных судят сейчас местные суды Бахмута, Мариуполя. А мы прекрасно понимаем, к каким партиям принадлежали эти судьи (...) и каких взглядов придерживаются», — подчеркнул Дейнега.

По словам волонтера, чтобы избежать этого, надо либо проводить процессы в других регионах Украины, либо вводить военные суды.

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В июне руководитель администрации города Красногоровки Донецкой области Украины (подконтрольная Киеву территория) Олег Ливанчук признал, что население Донбасса не желает служить в украинской армии.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как новое правительство страны объявило о старте так называемой антитеррористической операции.