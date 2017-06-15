Украинский мэр пожаловался на нежелание жителей Донбасса служить в ВСУ

Комендант военно-гражданской администрации города Красногоровки Донецкой области Украины (подконтрольная Киеву территория) Олег Ливанчук признал, что население Донбасса не хочет идти служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он в четверг, 15 июня, рассказал в интервью украинскому изданию «Вести».

«Никто не идет (на мобилизационные пункты — прим. «Ленты.ру»). Думаю, это последствия пропаганды, которая в свое время сработала. И нам еще не один год придется работать с местным населением», — сказал Ливанчук.

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Градоначальник стал известен ранее в 2017 году после того, как заявил, что в регионе «большой процент тупого населения». «Вот тебе и генофонд. Его выводить надо, его размешивать надо», — заявил он.

В мае спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что число жертв среди гражданского населения в Донбассе за год увеличилось на 120 процентов. По его словам, мирные жители продолжают гибнуть из-за использования тяжелого вооружения и недостаточно быстрого разминирования территорий.

В апреле украинский военнослужащий с позывным Волыняка рассказал, что жители Донбасса массово поддерживают ополченцев самопровозглашенных республик.