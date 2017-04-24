Боец Волыняка пожаловался на поддержку ополченцев жителями Донецкой области

Жители подконтрольной Киеву территории Донбасса массово поддерживают ополченцев самопровозглашенных республик. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» рассказал боец с позывным Волыняка 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая занимает позиции в пригороде Донецка Марьинке. Видео сюжета размещено на YouTube.
«Есть такие, кто нас обвиняют. Что вот мы здесь стоим, из-за нас все происходит. Неделю назад из-за обстрела у бабули хата загорелась. Она кричала, что это мы. Есть те, кто открыто сепаратистов поддерживает. Таких очень много», — сообщил военнослужащий.
По его словам, ни один из сослуживцев не откажется от наступления, если поступит соответствующий приказ. «Сейчас для чего мы тут? По ним лупишь-лупишь — все как об стенку горох», — пожаловался боец ВСУ.
27 февраля мэр города Красногоровка Донецкой области (подконтрольная Киеву территория) Олег Ливанчук заявил, что подавляющее большинство жителей населенного пункта поддерживают ополченцев. По словам чиновника, люди винят в начале вооруженного конфликта киевские власти, а украинских силовиков — в обстрелах города. «Есть здесь и проукраинские люди. На весь город я, может быть, человек 50 знаю тех, кто за Украину. Из десяти тысяч», — сказал градоначальник.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции. В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.