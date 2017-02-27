Украинский мэр пожаловался на симпатии «тупого населения» к ополченцам ДНР

Мэр города Красногоровка Донецкой области (подконтрольная Киеву территория) Олег Ливанчук заявил, что подавляющее большинство жителей населенного пункта поддерживают ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он сказал в интервью порталу Online.ua.

По словам чиновника, жители Красногоровки винят в начале вооруженного конфликта киевские власти, а украинских силовиков — в обстрелах города. «Есть здесь и проукраинские люди. На весь город я, может быть, человек 50 знаю тех, кто за Украину. Из десяти тысяч. Вот мы на мероприятия собираемся — День вышиванки, День флага, другие государственные праздники. Человек десять могут взять флаги наши, символику нашу. Остальные — нет», — пожаловался Ливанчук.

Он рассказал, что активно насаждает в городе «любовь к Украине», в частности, приказал учителям в школах говорить исключительно на государственном языке, хотя сам общается по-русски. «Здесь большой процент тупого населения. Гены ж не поменяешь. В генах многое зарождается. Вот тебе и генофонд. Его выводить надо, его размешивать надо», — сказал градоначальник.

Материалы по теме Бьют? АТО! Почему украинские силовики боятся носить камуфляж на гражданке

Ранее в этот же день губернатор Николаевской области Украины Алексей Савченко обвинил жителей региона в том, что они являются «латентными сепаратистами» и с пренебрежением относятся к погибшим в Донбассе украинским силовикам. «Чтобы похоронить воина, мне надо лично решать организационные вопросы и привлекать людей. Потому что [добровольно] попрощаться приходит не более 30 человек», — отметил он.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции. В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.