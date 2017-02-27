Николаевский губернатор пожаловался на пророссийских латентных сепаратистов

Губернатор Николаевской области Украины Алексей Савченко обвинил жителей региона в том, что они являются «латентными сепаратистами» и с пренебрежением относятся к погибшим в Донбассе украинским силовикам. Соответствующее заявление он сделал на закрытом заседании депутатов Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко», текст обращения опубликовал портал «Инше.тв».

«Сегодня я руковожу одной из важных и проблемных областей нашего государства. 65 процентов жителей — латентные сепаратисты, а большинство населения разговаривает на русском языке! Даже Херсон более проукраинский», — признал Савченко.

По его мнению, причиной таких настроений стал развал крупных колхозов и промышленных предприятий, в том числе судостроительных заводов «Океан», Черноморского и «имени 61-го коммунара».

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Губернатор добавил, что людей приходится силой сгонять на похороны погибших в Донбассе украинских силовиков. «Чтобы похоронить воина, мне надо лично решать организационные вопросы и привлекать людей. Потому что [добровольно] попрощаться приходит не более 30 человек», — отметил Савченко.

25 февраля в Николаеве хоронили командира десантно-штурмового взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ), лейтенанта Николая Гуцаленко, передавал портал NikLife. 21 февраля он получил ранение под Авдеевкой, в состоянии комы был доставлен в Днепропетровскую областную клиническую больницу, где через два дня умер. Гуцаленко воевал с 2014 года, был одним из самых известных «киборгов» — участников боев за аэропорт Донецка.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции. В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.