Двое украинских военных в Донбассе погибли от применения собственного оружия

В зоне боевых действий в Донбассе двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщается на странице пресс-центра штаба АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют военную операцию в регионе) в Facebook .

«В воинских частях, личный состав которых выполняет боевые задачи в районе АТО на Донецком и Приморском направлениях, погибли два военнослужащих. По предварительной информации, события произошли в результате неосторожного обращения с оружием», — отмечается в публикации.

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10 апреля представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что небоевые потери украинской армии в Донбассе превысили 900 человек.

В марте начальник отделения гнойной хирургии Военно-медицинского клинического центра Западного региона Виктор Ловга заявил, что Киев занижает потери силовиков на юго-востоке страны. По словам медика, жители Украины не готовы узнать настоящее число погибших, пропавших без вести, раненых и искалеченных в ходе конфликта.

В августе 2016-го в главной военной прокуратуре Украины озвучили небоевые потери украинской армии — более тысячи человек за два года. Среди основных причин гибели бойцов ВСУ были указаны расстрел сослуживцами, неосторожное обращение с оружием и пьянство.