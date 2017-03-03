Украинский хирург обвинил командование ВСУ в занижении потерь

Украинский хирург, начальник отделения гнойной хирургии Военно-медицинского клинического центра Западного региона Виктор Ловга заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) занижает потери силовиков в Донбассе. Об этом он рассказал львовскому порталу «Высокий замок».

«Власти скрывают реальные потери, чтобы избежать паники. Когда я был в зоне АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру»), в прессе писали, скажем, о пяти раненых, в то время как мы выносили с поля боя по 10-15 раненых за день», — подчеркнул Ловга.

Он добавил, что жители страны не готовы услышать настоящее число погибших, пропавших без вести, раненых и искалеченных.

Хирург также отметил, что серьезной проблемой для ВСУ является алкоголизм военнослужащих. По его словам, во время первых волн мобилизации в Донбасс попадали идейные бойцы. В настоящее время в зоне конфликта находятся те, кого туда загнали из-под палки, «некоторые допиваются до белочки».

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6 февраля советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что в результате вооруженного конфликта в Донбассе погибли 10 тысяч человек, из них более трех тысяч — бойцы ВСУ и Нацгвардии.

В августе 2016-го главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщал, что небоевые потери составили за два года более тысячи человек. Среди основных причин он назвал расстрел сослуживцами, неосторожное обращение с оружием и пьянство.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.