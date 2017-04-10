В ДНР подсчитали небоевые потери украинских силовиков

Небоевые потери среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), воюющих в Донбассе, превысили 900 человек. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина.

«И все это в результате преступных разборок, нарушения требований безопасности, употребления спиртных напитков и наркотических веществ», — отметил он.

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По словам представителя ополчения, только за 8-9 апреля потери киевских силовиков от причин, не связанных с боевыми действиями, составили как минимум восемь человек убитыми и ранеными. Басурин сообщил, что, в частности, в районе города Красногоровка из-за нарушения требований безопасности загорелся блиндаж, в результате чего один военнослужащий погиб.

3 марта начальник отделения гнойной хирургии Военно-медицинского клинического центра Западного региона Виктор Ловга заявил, что украинское командование занижает потерь силовиков на юго-востоке страны. По словам медика, жители Украины не готовы узнать настоящее число погибших, пропавших без вести, раненых и искалеченных.

В августе 2016-го главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал цифру небоевых потерь украинской армии — более тысячи человек за два года. Среди основных причин гибели военнослужащих — расстрел сослуживцами, неосторожное обращение с оружием и пьянство.