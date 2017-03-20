В ДНР сообщили о гибели 10 украинских силовиков в неудачной атаке под Мариуполем

Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в районе Мариуполя и потеряли 15 человек убитыми и ранеными. Об этом в понедельник, 20 марта, заявили в оперативном командовании ДНР, передает Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что позиции ополченцев бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали силами до двух взводов под прикрытием минометного огня и бронетехники в районе села Коминтерново. «В результате боестолкновения противник вынужден был отступить на исходные позиции. В ходе огневого контакта потери со стороны ВСУ составили 10 убитых и пятеро раненых, а также уничтожена одна единица бронетехники БМП-1», — говорится в публикации. Подчеркивается, что в результате столкновения ранены трое военнослужащих ДНР.

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Информацию о серьезном обострении ситуации подтвердили также украинские волонтеры. «На данный момент враг интенсивно продолжает обстрелы наших передовых позиций из крупнокалиберных минометов и ствольной артиллерии (...). Обстрелы такие мощные, что эхо разрывов слышны в самом Мариуполе, куда уже приезжают первые кареты скорой помощи», — говорится на странице проекта «Вернись живым» в Facebook.

12 марта в ДНР заявили о попытке украинских силовиков атаковать позиции ополченцев в акватории Азовского моря. Сообщалось, что в территориальные воды республики вошли два украинских катера. Ополченцы открыли ответный огонь, один из катеров получил серьезные повреждения.

Мариуполь является одним из крупнейших промышленных центров Украины. С апреля по июнь 2014 года населенный пункт входил в состав ДНР. В сентябре того же года боевая техника ополченцев также вошла в город, однако наступление было остановлено в связи с подписанием минского протокола.