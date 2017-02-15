Соратник Яроша рассказал о страшных боях под Мариуполем

Боец «Украинской добровольческой армии» (УДА) Андрей Гергерт считает, что на юге Донбасса существует вероятность танкового прорыва ополченцев к Мариуполю. Об этом военнослужащий подразделения, возглавляемого депутатом Верховной Рады Дмитрием Ярошем, сказал в интервью порталу Online.ua.

«Здесь страшные бои каждый день! Раненые — каждый день! Сейчас в больнице Мечникова лежит мой парень, тяжело ранен. Спасают, за жизнь борются... На одних направлениях есть угроза танкового прорыва, на других — ДРГ [диверсионно-разведывательные группы] заходят практически каждый вечер», — отметил Гергерт.

Днем ранее украинские морские пехотинцы, несущие службу на подступах к Мариуполю, предположили, что ополченцы Донбасса могут предпринять попытку наступления по льду Азовского моря. По словам одного из военнослужащих, часто на подконтрольную Киеву территорию запускаются беспилотники.

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В свою очередь, замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сказал, что украинские силовики за сутки 550 раз обстреляли территорию республики, передает Донецкое агентство новостей.

В октябре 2016-го председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин предупредил, что ополченцы ответят «адекватным контрнаступлением», если украинские силовики предпримут попытку атаки в районе Мариуполя.

Мариуполь является одним из крупнейших промышленных центров Украины. С апреля по июнь 2014 года населенный пункт входил в состав ДНР. В сентябре того же года боевая техника ополченцев также вошла в город, однако наступление было остановлено в связи с подписанием минского протокола.