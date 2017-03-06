Военно-морские силы Украины атаковали позиции ополчения на берегу Азовского моря

Украинские катера обстреляли позиции ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на побережье Азовского моря. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

«Украинские военные катера открыли огонь из мелкокалиберных орудий и крупнокалиберных пулеметов по позициям ДНР. В результате этого грубого нарушения режима прекращения огня военнослужащие ДНР были вынуждены открыть ответный огонь, после чего оба катера спешно ушли в сторону Мариуполя», — рассказал он.

Он отметил, что позиции ополчения были атакованы располагающимися в Мариуполе подразделениями морской пехоты Военно-морских сил Украины 4 марта.

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В феврале военнослужащие морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), несущие службу в районе Мариуполя, заявили, что ополченцы могут атаковать их, наступая по льду Азовского моря. «Смотрим, чтобы по льду моря они не прорвались. Корабли иногда наблюдаем, часто летают беспилотники. Бывает, что запускают по одному, иногда — сразу штук пять запускают в разные стороны», — рассказал один из военнослужащих.

Ранее в том же месяце украинская армия при попытке прорыва позиций ополчения на побережье Азовского моря потеряла 15 человек убитыми, еще 25 были ранены.

Мариуполь — один из важнейших промышленных центров Украины, входит в десятку крупнейших городов страны (численность населения достигает 455 тысяч человек). С апреля по июнь 2014 года город, располагающийся на берегу Азовского моря, входил в состав ДНР.