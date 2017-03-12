ДНР сообщила об атаке украинских силовиков с Азовского моря

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил о попытке украинских силовиков атаковать позиции ополченцев из акватории Азовского моря. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает РИА Новости.

«Вчера [11 марта] по приказу командира 73-го морского Центра специальных операций ВМС Украины капитана первого ранга Эдуарда Шевченко два боевых катера зашли в территориальные воды ДНР в районе Безыменного для ведения разведки и провокаций с открытием огня по нашим позициям, то есть разведки боем», — сказал Басурин.

По его словам, после того, как ополченцы открыли ответный огонь, один из катеров получил серьезные повреждения. «Нами получена информация, что потери противника составили двое убитых и трое раненых», — отметил представитель вооруженных сил ДНР.

В начале марта украинские катера обстреляли позиции ополченцев ДНР на побережье Азовского моря.

В феврале украинская армия при попытке прорыва позиций ополчения на побережье Азовского моря потеряла 15 человек убитыми, еще 25 были ранены.