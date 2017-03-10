Начальник Донецкой полиции предсказал превращение Украины в Зимбабве

Глава управления Нацполиции Донецкой области (подконтрольная Киеву территория) Вячеслав Аброськин заявил, что Украина превратится в Зимбабве, если не ограничить свободный оборот разрешенного оружия. Об этом в пятницу, 10 марта, он написал на своей странице в Facebook.

Обращение Аброськин адресовал организаторам и участникам торговой блокады Донбасса. «У "блокираторов" сложилось ложное впечатление, что в Донбассе на войну все можно списать — а значит им можно с нарезным оружием ходить по гостиницам, магазинам, да и просто среди взрослых и детей на улицах, демонстративно направлять на людей и угрожать возможным использованием», — отметил он.

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По словам главы Нацполиции Донецкой области, разрешения на хранение оружия выдаются «для добропорядочных граждан страны, которые уважают законы, с уважением относятся к окружающим». «Есть закон, которого мы все должны придерживаться. Иначе мы превратимся в туземцев и будем жить хуже, чем в Зимбабве», — подчеркнул Аброськин.

Днем ранее участники блокады Донбасса отказались выполнять распоряжение Нацполиции Украины, запретившей ввоз в регион официально зарегистрированного оружия.

Торговая блокада Донбасса ведется украинскими националистами с конца января при поддержке ряда политиков. Были остановлены поставки угля из региона, также участники попытались прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Из-за прекращения поставок топлива Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике.