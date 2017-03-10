Начальник Генштаба ВСУ обвинил Семенченко в выдаче плана выхода из Дебальцево

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко заявил, что депутат Рады и бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко выдал план выхода украинских войск из дебальцевского котла. Об этом военачальник рассказал в интервью изданию «День».

«Когда мы готовили выход из Дебальцево, то его план очень быстро появился на Facebook-странице Семена Семенченко (...). Откуда появился план выхода войск из Дебальцево у Семенченко, мне до сих пор неизвестно», — сказал Муженко.

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Семенченко принял активное участие в организации торговой блокады Донбасса, которая ведется украинскими националистами с конца января. Из-за перекрытых активистами железнодорожных путей были остановлены поставки угля из региона на остальную территорию Украины. Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике.

В феврале 2015-го в ходе боев между ополченцами и украинской армией в Донбассе в населенном пункте Дебальцево были блокированы от трех до восьми тысяч бойцов ВСУ. Согласно официальной информации Киева, при попытке выйти из окружения погибли 66 военных, еще около 300 были ранены. По данным самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в Дебальцево погибли более трех тысяч украинских силовиков.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после попытки Киева подавить протесты в Донецкой и Луганской областях.