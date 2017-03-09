Ярош пообещал «отрубать головы» сепаратистам Николаевской области

Депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош пообещал отрубать головы сепаратистам. Об этом он сказал в ходе встречи с губернатором Николаевской области Алексеем Савченко, передает портал «Таймер».

«У вас, к преогромному сожалению, присутствуют разные сепаратистские организации, пророссийские организации. Чтобы не дать им "высунуть голову", а в случае необходимости — эту голову отрубить», — заявил Ярош.

Он добавил, что в регион приехал для того, чтобы помочь в создании добровольческих патриотических движений и дружин. «Для меня, как и ранее, пока идет война — это вопрос номер один», — подчеркнул парламентарий.

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27 февраля губернатор Николаевской области Алексей Савченко обвинил жителей региона в том, что они являются сепаратистами. «65 процентов жителей — латентные сепаратисты, а большинство населения разговаривает на русском языке! Даже Херсон более проукраинский», — признал он. Глава региона добавил, что людей приходится силой сгонять на похороны погибших в Донбассе украинских силовиков. «Чтобы похоронить воина, мне надо лично решать организационные вопросы и привлекать людей. Потому что [добровольно] попрощаться приходит не более 30 человек», — отметил Савченко.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции. В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.