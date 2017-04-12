Депутат Рады потребовал очистить Одессу и Харьков от «сепаратистского отродья»

Депутат Верховной Рады Андрей Ильенко потребовал принять самые жесткие меры для уничтожения сепаратизма в Одессе и Харькове. Об этом он сказал на брифинге в парламенте, передает пресс-служба партии «Свобода».

«Центральная власть, если она еще вообще есть, должна вмешаться в ситуации, которые произошли в Одессе и Харькове. Мы требуем наведения порядка: немедленного расследования всех этих случаев и очистки Украины от сепаратистского отродья, которое засело по областям и ждет подходящего шанса для реванша», — заявил Ильенко.

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Он добавил, что в регионах Украины стала тенденцией спайка местной коррумпированной власти с криминалитетом, «титушками» (молодые люди спортивного телосложения, участвующие в силовых акциях) и сотрудниками правоохранительных органов. По его словам, они образуют антиукраинский синдикат, который преследует патриотов и защищает сепаратистов. «Украинцы уже не раз доказывали, что они способны защитить государство от антиукраинских элементов. Однако важно не допустить, чтобы эта проблема становилась глобальной — проявления сепаратизма следует уничтожать еще в зародыше», — подчеркнул народный избранник.

10 апреля в Харькове активисты праворадикальной партии «Национальный корпус» начали блокировать отделение «Сбербанка» в центре города. Вход в помещение радикалы заложили белыми блоками, здание заклеили листовками. Позже сотрудники батальона Нацгвардии «Харьков» оттеснили участников акции, некоторые были избиты.

В тот же день в Одессе на Аллее Славы произошла стычка между сторонниками Евромайдана и активистами движения «Куликово поле», пришедшими возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу. Полиция пресекла столкновения и задержала нескольких членов правых группировок, в том числе и бывшего руководителя одесского отделения запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Сергея Стерненко.