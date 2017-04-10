Радикалы зацементировали отделение Сбербанка в Харькове

Активисты праворадикальной партии «Национальный корпус» начали блокировать отделения банков с российским капиталом в Харькове. Об этом заявил глава местной организации Олег Ширяев на своей странице в Facebook. Он разместил видеотрансляцию действий активистов у отделения Сбербанка на улице Донец-Захаржевского.

На ней видно, что молодые люди закладывают вход в отделение белыми блоками, в то время как другие заклеивают здание листовками. Ширяев пообещал, что акция коснется и других банков.

Олег Ширяев является советником главы Харьковской облгосадминистрации по вопросам территориальной обороны.

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27 марта Сбербанк объявил о решении продать 100 процентов акций своей украинской «дочки» консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании. Мажоритарным акционером консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев — сын совладельца «Руснефти» Михаила Гуцериева. Сумма сделки не разглашалась.

16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против «дочек» пяти российских банков, среди которых и Сбербанк. Им запрещено выводить капиталы из страны в пользу материнских организаций.

Члены украинских националистических организаций требовали отозвать у этих финансовых компаний лицензии и запретить их деятельность в стране. С начала марта радикалы блокировали входы в кредитные организации, строили у дверей стены, обливали краской окна и двери и призывали забирать из банков деньги.