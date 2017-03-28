Основным покупателем украинской «дочки» Сбербанка стал сын Гуцериева

Мажоритарным акционером консорциума, купившего украинскую «дочку» Сбербанка, стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев — сын совладельца «Русснефти» Михаила Гуцериева — и принадлежащая ему белорусская компания. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщается на сайте латвийского AS Norvik Banka, который также является инвестором.

Как отмечается, эта сделка позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских стандартах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень, созданный Сбербанком России. «Приобретаемый банк имеет прекрасную инфраструктуру: в его платформу предыдущим собственником были вложены сотни миллионов долларов. Это солидное основание для развития и качественного роста проекта», — подчеркнул Гуцериев.

Основным акционером второго участника консорциума AS Norvik Banka является британский подданный Григорий Гусельников — бывший член совета директоров Бинбанка. Руководство латвийской финансовой организации планирует предпринять ряд действий по сокращению присутствия на российском банковом рынке. «Это позволит поднять эффективность инвестиций и ликвидировать ряд политических рисков, связанных с географией работы банка», — говорится в сообщении банка.

Сбербанк объявил о решении продать 100 процентов акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов 27 марта. В финансовой организации выразили надежду, что данное «решение будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы».

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16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против Сбербанка, Веста Банка, Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ и БМ Банка. Этим организациям запрещено выводить деньги из страны в пользу материнских организаций. При этом в течение нескольких недель радикалы блокировали отделения всех этих банков в разных городах Украины.

ПАО Сбербанк (Украина) — шестой по величине банк страны, с активами около 2,2 миллиарда долларов и сетью из более чем 150 отделений. Его услугами пользуется почти 1 миллион клиентов.

AS Norvik Banka занимает седьмое место в Латвии по величине активов и первое по размеру филиальной сети. Услугами этой финансовой организации пользуются более 150 тысяч клиентов.