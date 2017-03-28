Сбербанк объявил о продаже украинской «дочки»

Сбербанк объявил о решении продать 100 процентов акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и частная белорусская компания. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

Соответствующий договор был подписан в понедельник, 27 марта. «Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину», — говорится в заявлении Сбербанка.

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В организации выразили надежду, что «решение о продаже дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы».

27 марта радикалы из украинского «Национального корпуса» («Азов») заявили, что временно откроют доступ к отделениям «дочек» российских банков, чтобы вкладчики смогли забрать свои деньги. После этого они пообещали устроить «более жесткую блокаду», которая подразумевает полное прекращении работы всех офисов Сбербанка в стране.

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21 марта председатель Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация рассматривает варианты максимально быстрого выхода с украинского рынка. Он также назвал санкции против финансовой организации на Украине «беззаконными действиями».

16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против Сбербанка, Веста Банка, Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ и БМ Банка. Этим организациям запрещено выводить деньги из страны в пользу материнских организаций. При этом в течение нескольких недель радикалы блокировали отделения всех этих банков в разных городах Украины.