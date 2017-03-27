Действия Киева против российских банков пообещали рассмотреть в ОБСЕ

Глава Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявила, что организация даст свою оценку ситуации с «дочками» российских банков на Украине. Об этом сообщает «Российская газета» в понедельник, 27 марта.

«Мы не избегаем обсуждения. Мы хотим добраться до сути вопроса», — сказала Муттонен.

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Володин подчеркнул, что Украина входит в ПА ОБСЕ, поэтому организация должна дать оценку «варварским действиям» ее властей, руководствуясь «не вкусовыми интересами, а общими демократическими принципами».

«Когда своих граждан замуровывают только потому, что они работают в банках, хотя они являются юридическими лицами самой Украины, конечно, здесь голос ОБСЕ должен быть слышен», — отметил председатель нижней палаты парламента, добавив, что погромы российских банков происходят «с молчаливого согласия Европы».

24 марта сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) обсудит с украинскими властями блокаду отделений российских банков на Украине.

В середине марта президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против украинских банков с российским капиталом. Им запрещено выводить деньги в пользу материнских структур. При этом в течение нескольких недель радикалы блокировали отделения всех этих банков в разных городах Украины.