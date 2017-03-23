В Кремле рассказали об опасности украинского рынка для банков

Российские банки намерены покинуть украинский рынок, работать на нем стало опасно. Об этом в четверг, 23 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Позиция была заявлена нашими банкирами, наверное, это важнее: все-таки они действуют в интересах своих акционеров прежде всего», — сказал он. Они стараются минимизировать возможный ущерб при быстром выходе с этого рынка, добавил Песков.

По его словам, сейчас Украина не имеет привлекательного инвестиционного климата. «Это страна с весьма опасной инвестиционной обстановкой и экономикой, наверное, повышенного риска для инвесторов», — отметил представитель Кремля.

Санкции в отношении российских банков угрожают не только их «дочкам», но и наносят серьезный урон экономике страны и простым украинцам, а дальнейшие действия Киева непредсказуемы, констатировал Песков. Это вызывает в Кремле глубокое сожаление и озабоченность, добавил он.

22 марта Нацбанк Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны страны ввел санкции против «дочек» российских государственных банков. Ограничительные меры введены на один год, они означают запрет на вывод финансов за пределы Украины, на выплату дивидендов, процентов, на возвращение межбанковских депозитов и кредитов, денег с корреспондентских счетов субординированного долга.

В середине месяца президент Украины утвердил санкции против пяти украинских банков с российским капиталом — это Сбербанк, Виесте Банк, Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, ВТБ, БМ Банк.

7 марта Сбербанк России принял решение о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.