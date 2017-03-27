Украинские радикалы пообещали устроить «полную блокаду» отделений Сбербанка

Радикалы из украинского «Национального корпуса» («Азов») временно откроют доступ к отделениям «дочек» российских банков, чтобы вкладчики смогли забрать свои деньги. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление партии. После этого они пообещали устроить следующий этап блокады, который подразумевает полное прекращении работы всех офисов Сбербанка в стране.

В «Национальном корпусе» отметили, что «первый стратегический этап блокады» завершился успешно. «Под давлением уличных протестов официально запрещено совершать любые внешние финансовые операции российских банков на Украине в пользу связанных с ними лиц, в частности выводить капитал в России», — заявили в партии.

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27 марта глава Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кристин Муттонен на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявила, что ОБСЕ даст свою оценку ситуации с «дочками» российских банков на Украине.

24 марта сообщалось, что данный вопрос с украинскими властями обсудит Международный валютный фонд (МВФ).

В середине марта президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против украинских банков с российским капиталом. Им запрещено выводить деньги в пользу материнских структур. При этом в течение нескольких недель радикалы блокировали отделения всех этих банков в разных городах Украины.