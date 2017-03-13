Украинские радикалы залили монтажной пеной десятки банкоматов российских банков

Украинские радикалы по всей стране залили монтажной пеной десятки банкоматов российских банков и заклеили мониторы аппаратов наклейками. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает «112 Украина» со ссылкой на партию «Национальный корпус» (организация, созданная на базе полка Нацгвардии «Азов», известного наличием неонацистов в своих рядах).

В партии не взяли на себя ответственность за действия вандалов. Но вместе с тем в «Национальном корпусе» анонсировали продолжение подобных акций.

«Корпус поддерживает данную инициативу и напоминает, что борьба патриотов против российского влияния в украинской банковской сфере, которую мы начали в январе этого года, продолжается и будет сопровождаться также и подобными радикальными действиями», — отметили в организации.

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В конце февраля в Одессе активисты облили красной краской здание российского Проминвестбанка. Сообщалось, что подобные акции «Национальный корпус» проводит по всей стране. В начале того же месяца в Киеве радикалы облили красной краской офисы семи дочерних отделений российских банков. Таким образом националисты пытались побудить украинцев забрать оттуда свои вклады.

В конце января члены «Национального корпуса» устроили пикеты у центральных офисов Сбербанка, БМ-Банка, Альфа-Банка и ВТБ в Киеве. Они потребовали закрыть все российские финансовые учреждения на Украине.