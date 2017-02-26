В Одессе члены «Азова» облили краской здание российского банка

В Одессе активисты партии «Национальный корпус», созданной ветеранами полка Нацгвардии Украины «Азов», облили красной краской здание российского Проминвестбанка, расположенного на Пушкинской улице. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает «Одесса-медиа».

По информации информагентства, активисты подожгли дымовые шашки и облили красной краской входные двери. Также они оклеили листовками стены банка и расписали их своими лозунгами.

В организации уточнили, что подобные акции «Национальный корпус» проводит по всей стране.

Сотрудники правоохранительных органов не стали задерживать участников акции.

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1 февраля в Киеве националисты облили красной краской офисы семи дочерних отделений российских банков. Таким образом активисты призвали украинцев забрать оттуда свои вклады. По словам националистов, они будут продолжать протесты до тех пор, пока кредитные организации РФ не прекратят свою работу на Украине.

30 января вооруженные активисты «Национального корпуса» устроили пикеты у центральных офисов Сбербанка, БМ-Банка, Альфа-банка и ВТБ в Киеве. Они потребовали закрыть все российские финансовые учреждения на Украине и арестовать главу Национального банка страны Валерию Гонтареву.