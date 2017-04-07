Сбербанк опроверг данные об обмене украинской «дочки» на отели Hilton

Сбербанк опроверг сообщения об отсутствии денежной составляющей в сделке по продаже украинской «дочки», передает Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

В рамках подписанных соглашений условия сделки не раскрываются, сообщили в кредитной организации.

Ранее 7 апреля «Новая газета» написала, что сделка по покупке «Сбербанка Украина» консорциумом Norvik Banka Григория Гусельникова и белорусской компанией Саида Гуцериева будет безденежной. Издание сообщило, что в оплату за украинскую «дочку» Сбербанк получит земельный участок в Московской области стоимостью 13,6 миллиона долларов, отели Hilton в Екатеринбурге и Можайске на сумму 45 миллионов долларов, а также рефинансированные кредиты операторов Hilton в Кирове и Перми.

Общая сумма сделки составила 130 миллионов долларов, что меньше собственного капитала банка. Сделка готовилась еще с прошлого года.

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27 марта Сбербанк объявил о решении продать 100 процентов акций своей украинской «дочки» консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании. Мажоритарным акционером консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев — сын совладельца «Руснефти» Михаила Гуцериева. Сумма сделки не разглашалась.

16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против «дочек» пяти российских банков, среди которых и Сбербанк. Им запрещено выводить капиталы из страны в пользу материнских организаций.

Члены украинских националистических организаций требовали отозвать у этих финансовых компаний лицензии и запретить их деятельность в стране. Радикалы блокировали входы в кредитные организации, строили у дверей стены, обливали краской окна и двери и призывали забирать из банков деньги.