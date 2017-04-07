Финансы
 

Киев отверг требование МВФ отменить санкции против российских банков

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Александр Данилюк
Александр Данилюк

Украина не будет отменять санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении банков с российским капиталом, несмотря на требование Международного валютного фонда. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире телеканала «1+1».

Министр напомнил, что санкции касаются пяти российских банков. По словам главы ведомства, требование МВФ ослабить ограничения попало в меморандум об условиях получения очередного кредита в размере миллиарда долларов «в последний момент и последним пунктом».

Власти Украины, по словам Данилюка, были вынуждены «пойти и на принятие санкций, и на условия МВФ, поскольку была атака на российские банки».

«Это могло привести к полной дестабилизации банковской системы страны. Это негативный сигнал для внешнего инвестора и кредитора, — отметил министр. — Кредитор мог сказать, что у вас полная анархия, если каждый может заблокировать банковскую систему».

Ранее Киев пообещал МВФ ослабить санкции против украинских «дочек» российских госбанков в случае улучшения ситуации с безопасностью в стране.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта утвердил на год санкции против Сбербанка, Веста Банка, Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ и БМ Банка. Этим организациям запрещено выводить деньги из страны в пользу материнских организаций.

Сбербанк в конце марта объявил о решении продать свою украинскую «дочку» латвийскому Norvik Banka и частной белорусской компании. Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что банк пока продолжает работу на рынке Украины, однако в дальнейшем планирует уйти с него.

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