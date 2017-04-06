Украина пообещала МВФ ослабить санкции против российских банков

Киев пообещал Международному валютному фонду (МВФ) ослабить санкции против украинских «дочек» российских госбанков в случае улучшения ситуации с безопасностью в стране. Об этом говорится в дополнительном письме в адрес фонда, которое опубликовано на сайте Минфина Украины.

«Ради интересов национальной безопасности мы наложили ограничения на проведение операций этими банками со своими материнскими учреждениями и сообщили о мерах в исполнительный совет МВФ», — отмечается в сообщении.

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При этом власти признают, что кредитные организации с российским участием соблюдают нормативы Национального банка Украины (НБУ), и обещают им необходимую помощь. «Мы договорились обеспечить этим банкам доступ к необходимой поддержке ликвидностью, включая экстренную помощь со стороны НБУ», — говорится в документе.

В конце марта Сбербанк объявил о решении продать свою украинскую «дочку» латвийскому Norvik Banka и частной белорусской компании. Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что банк пока продолжает работу на рынке Украины, но в дальнейшем планирует уйти с него.

16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против Сбербанка, Веста Банка, Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ и БМ Банка. Этим организациям запрещено выводить деньги из страны в пользу материнских организаций.