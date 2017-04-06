Украинские радикалы анонсировали полную блокаду всех отделений российских банков

Боевики украинской националистической партии «Национальный корпус» (создана на базе полка Нацгвардии «Азов») пригрозили с 10 апреля полностью заблокировать работу российских банков на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Отмечается, что радикалы объявляют о предстоящей блокаде за несколько дней для того, чтобы украинцы успели забрать свои средства. «Наш мораторий заканчивается 10 апреля. После этой даты мы физически остановим деятельность российских банков на территории нашего государства. Из-за того, что НБУ [Нацбанк Украины] не прислушался к требованиям украинских националистов отозвать лицензии российских банков — мы закроем их сами», — говорится в заявлении.

Материалы по теме Все по Майдану Культура протестов на Украине: от покрышек до развешивания трусов

Ранее в этот же день стало известно, что Киев пообещал Международному валютному фонду (МВФ) ослабить санкции против украинских «дочек» российских госбанков в случае улучшения ситуации с безопасностью в стране. Об этом говорится в дополнительном письме в адрес фонда, которое опубликовано на сайте Минфина Украины.

27 марта боевики «Национального корпуса» временно открыли доступ к отделениям «дочек» российских банков, чтобы вкладчики смогли забрать свои деньги. После этого они пообещали устроить более жесткую блокаду.

В середине марта президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против украинских банков с российским капиталом. Им запрещено выводить деньги в пользу материнских структур. До этого в течение нескольких недель радикалы блокировали отделения всех этих банков в разных городах Украины.