Минфин Украины раскритиковал блокировку «дочек» российских банков

Блокада «дочек» российских банков на Украине угрожает финансовой системе республики. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил министр финансов Александр Данилюк.

«Никто не знает, что будет дальше, если люди, которые не представляют власть, могут заблокировать банки. Завтра они могут заблокировать правительственные учреждения, инфраструктурные объекты. Это определенный сигнал о дестабилизации в стране. Это негативный сигнал для внешних кредиторов», — сказал министр.

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Он напомнил, что Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Украине в ситуации с российскими банками действовать в рамках закона.

6 апреля члены украинской националистической партии «Национальный корпус» (создана на базе полка Нацгвардии «Азов») пригрозили с 10 апреля полностью заблокировать работу российских банков на Украине. В тот же день Киев пообещал МВФ ослабить санкции против украинских «дочек» отечественных кредитных организаций в случае улучшения ситуации с безопасностью в стране.

В конце марта Сбербанк объявил о решении продать свое подразделение на Украине латвийскому Norvik Banka и частной белорусской компании.

16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против Сбербанка, Веста Банка, Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ и БМ Банка. Этим организациям запрещено выводить деньги из страны в пользу материнских организаций.