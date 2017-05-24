ОБСЕ зафиксировала рост числа погибших мирных жителей в Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что число жертв среди гражданского населения на юго-востоке Украины за год увеличилось на 120 процентов. Об этом он рассказал в Минске в среду, 24 мая, передает РИА Новости.

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По его словам, эти данные подтверждены отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Сайдик отмечает, что мирное население продолжает гибнуть из-за использования в горячих точках — Авдеевке, Ясиноватой и Мариуполе — тяжелого вооружения и недостаточно быстрого разминирования территорий.

23 апреля одна из машин, входивших в патруль СММ ОБСЕ, подорвалась в Луганской области на фугасе при следовании из Славяносербска в Сокольники в районе села Пришиб. В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили, что экипажи передвигались по второстепенным дорогам, что не разрешается действующим мандатом маршрута. В министерстве госбезопасности ЛНР заявили, что, по официальной версии ведомства, подрыв автомобиля организовала украинская диверсионно-разведывательная группа.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте АТО. В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к событиям в регионе, Москва опровергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.