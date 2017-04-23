Председатель ОБСЕ отреагировал на гибель наблюдателя в Донбассе

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, глава МИД Австрии Себастьян Курц прокомментировал в Twitter подрыв автомобиля в Донбассе, в результате которого погиб один наблюдатель ОБСЕ, а другой пострадал.

«Смерть коллеги стала шоком для всей ОБСЕ. Надеюсь, что раненый наблюдатель вскоре поправится», — написал Курц.

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Он также рассказал, что поговорил с руководителем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрулом Апаканом. «Нужно провести тщательное расследование; виновные будут привлечены к ответственности», — добавил глава организации.

По данным Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, одна из машин, входивших в патруль СММ ОБСЕ, подорвалась на фугасе при следовании из Славяносербска в Сокольники в районе села Пришиб (эта территория подконтрольна ополченцам). В ведомстве «Интерфаксу» рассказали, что экипажи передвигались по второстепенным дорогам, что не разрешается действующим мандатом маршрута.

В Министерстве госбезопасности ЛНР заявили РИА Новости, что, по официальной версии ведомства, подрыв автомобиля организовала украинская диверсионно-разведывательная группа. Ранее об этом говорил и источник в республиканских силовых структурах. По сведениям МГБ, диверсанты прибыли в район Авдеевки 10 апреля.