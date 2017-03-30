Порошенко приказал ВСУ прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приказал вооруженным силам страны (ВСУ) прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны», — приводит агентство слова главы государства. По словам Порошенко, режим прекращения огня с апреля предложил установить Киев.

Материалы по теме Блокадный статус Почему Порошенко разорвал экономические связи с Донбассом

Днем ранее представитель России в трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов сообщил о согласованном членами группы прекращении огня на юго-востоке Украины с 1 апреля, передавало «РИА Новости Украина». «В несомненном позитиве — согласованное сегодня заявление контактной группы. В нем отмечена безальтернативность минских соглашений и заявлена решимость соблюдать полное прекращение огня с полуночи 1 апреля 2017 года в связи с Пасхальными праздниками», — процитировало агентство Грызлова.

7 марта власти самопровозглашенной Луганской народной республики обвинили Киев в срыве договоренности о разведении сил на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской.

Работающая в столице Белоруссии трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе состоит из представителей Москвы, Киева и ОБСЕ. В ее работе также принимают участие делегаты от самопровозглашенных республик региона.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го лидерами «нормандской четверки» (России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под любыми предлогами отказывался выполнять политическую часть договоренностей.

