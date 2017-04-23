СМИ сообщили о подрыве автомобиля ОБСЕ на фугасе украинских диверсантов

Под Луганском подорвался автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погиб один сотрудник. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной ЛНР, передает «ЛуганскИнформЦентр».

Источник в силовых структурах республики рассказал «Интерфаксу», что машина наехала на фугас. По данным собеседника агентства, бомба могла быть установлена с целью провокации. «Предварительно имелась информация об активности украинской диверсионно-разведывательной группы в том районе», — добавил он.

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В СММ ОБСЕ подтвердили РИА Новости факт инцидента с патрулем организации, а также гибель одного из своих сотрудников.

3 марта сообщалось, что украинские военные в Донбассе сбили беспилотник миссии ОБСЕ, который оценивал общую обстановку вблизи Донецкой фильтровальной станции. Отмечалось, что аппарат был уничтожен «в считаные минуты» после запуска.

Очередная эскалация конфликта в Донбассе была вызвана январской попыткой украинских силовиков перейти в наступление на позиции ополчения. Бои под Авдеевкой оказались наиболее ожесточенными с августа 2015 года. В это время армия вела массированные обстрелы территории самопровозглашенной ДНР.