В ЛНР заявили о срыве Киевом договоренностей об отводе тяжелых вооружений

Украинская сторона сорвала договоренности о разведении сил на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом в среду, 7 марта, сообщил уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего, передает «ЛуганскИнформЦентр».

Дейнего отметил, что сторонники Киева не произвели пуск сигнальной ракеты, что должно было свидетельствовать о готовности выполнить соглашение. Представитель ЛНР также добавил, что наблюдатели СММ ОБСЕ покинули Станицу Луганскую за полчаса до полудня, к сроку разведения сторон они так и не вернулись.

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Срыв договоренностей подтвердили также представители киевских властей. Заместитель губернатора Луганской области (подконтрольной Киеву территории) Юрий Клименко сказал телеканалу «112 Украина», что до последнего времени в районе населенного пункта происходили обстрелы. «Последний раз Станицу обстреляли ночью с 5 на 6 марта. Обстрел был в непосредственной близости от самого КПВВ [контрольного пункта въезда и выезда] "Станица Луганская". По нашему мнению, это [разведение сторон] еще опасно», — сообщил чиновник.

Участники контактной группы договорились об отводе от линии соприкосновения в Донбассе тяжелых вооружений 1 марта.

Отвод тяжелых вооружений предусмотрен минскими соглашениями, которые были приняты на саммите в белорусской столице в феврале 2015-го руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Они предписывают также прекращение огня и реализацию на Украине конституционной реформы.