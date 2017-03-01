Контактная группа в Минске договорилась об отводе тяжелых вооружений в Донбассе

Участники контактной группы в Минске договорились об отводе от линии соприкосновения в Донбассе тяжелых вооружений. Об этом в среду, 1 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя России в группе Бориса Грызлова.

«Обсуждены меры по отводу тяжелой техники от линии соприкосновения в места хранения. На 7 марта намечено разведение сил и средств в станице Луганская», — рассказал он.

Агентство отмечает, что в феврале контактная группа уже достигла соглашения об отводе всех видов вооружений от линии соприкосновения до 20 февраля. Однако стороны конфликта в Донбассе не выполнили эту договоренность.

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В частности, 20 февраля украинские военные отказались отводить вооружения и поддерживать режим прекращения огня в Донбассе. Представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) при этом заявил об обстрелах со стороны ополчения. Представители самопровозглашенных республик Донбасса также обвинили украинские войска в том, что они постоянно открывают огонь по их территории.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце января после попытки ВСУ перейти в наступление. Бои под Авдеевкой оказались самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

Отвод тяжелых вооружений предусмотрен минскими соглашениями, которые были приняты на саммите в белорусской столице в феврале 2015-го руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Они предусматривают также прекращение огня и реализацию на Украине конституционной реформы.

Работающая в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины состоит из представителей Москвы, Киева и ОБСЕ. В нее также включены делегаты от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.